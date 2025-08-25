دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال‘ متاثرین محفوظ مقامات منتقل
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر رکھ جملیرا، فاروق آباد اور ساہوکا کے علاقوں میں خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہیں۔۔۔
تاکہ متاثرہ شہریوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا سکیں۔انہوں نے بتایا کہ اب تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 371 افراد اور 26 مویشیوں کو بحفاظت منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ نچلے درجے کے سیلاب سے ساہوکا، رکھ جملیرا، فاروق آباد، مہرآباد، ہیڈ اسلام، لکھا سلدیرا اور کالیہ شاہ کی بستیاں متاثر ہوئی ہیں۔ڈپٹی کمشنر کے مطابق محکمہ مال، انہار، ریسکیو 1122، صحت اور لائیو اسٹاک سمیت تمام متعلقہ اداروں کے فلڈ ریلیف کیمپس فعال ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ریسپانس دیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ فی الحال صورتحال نارمل ہے تاہم انتظامیہ کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات جاری ہیں۔