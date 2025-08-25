میپکو، پولیس و رینجرز کا بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)، پولیس اور رینجرز کی مشترکہ ٹیموں نے ریجن بھر میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔
آپریشن کے دوران کروڑ سب ڈویژن لیہ، شاہ صدر دین سب ڈویژن ڈی جی خان اور سول لائن فرسٹ سب ڈویژن خانیوال میں 46 بجلی چور پکڑے گئے جبکہ شاہ صدر دین سے 13 بجلی چوروں اور نادہندگان کو موقع پر گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا گیا۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن مظفرگڑھ سرکل ساجد حسین گوندل اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں ایکسین لیہ ڈویژن محمد افضل جوئیہ اور ایس ڈی او کروڑ سب ڈویژن کی سربراہی میں ٹیموں نے لاکھوں روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر نادہندگان کے کنکشن منقطع کئے اور تنصیبات اُتار لیں۔ ڈی جی خان میں آپریشن کے دوران 13 بجلی چور اور ڈیفالٹر گرفتار کر لئے گئے ۔ بستی سنجر والا اور بستی نورنگ والا میں 37 لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر ٹرانسفارمر اُتار لئے گئے جبکہ 18 افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کی درخواستیں بھی بھیجی گئیں۔دوسری جانب ٹیموں نے چک 34/10-R، 37/10-R اور 38/10-R میں 13 افراد کو کنڈیاں لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ اس کارروائی میں 800 میٹر ایل ٹی کنڈکٹر اور 90 میٹر پی وی سی کیبل اُتار لی گئی، جبکہ ایک لاکھ 25 ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر ایک ڈیفالٹر کا میٹر بھی اُتار لیا گیا۔