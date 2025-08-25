صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں ہیوی ٹریفک پر پابندی ، داخلی راستوں پر بورڈز نصب

ملتان (کرائم رپورٹر)سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر کی ہدایت پر سی ٹی او ملتان محمد کاشف اسلم کی زیر نگرانی شہر کی داخلی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کے لئے آگاہی بورڈز نصب کر دیئے گئے ہیں۔

سٹی ٹریفک پولیس کے مطابق ممنوعہ اوقات کار میں شہری حدود میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ سختی سے ممنوع ہوگا اور اس کی مؤثر مانیٹرنگ جاری ہے ۔پابندی کے مطابق صبح 7 بجے سے رات 11بجے تک جناح پارک سے چوک کمہاراں والا، جناح پارک سے نیو ملتان، کھاد فیکٹری خانیوال روڈ سے چوک کمہاراں والا، ننگانہ چوک سے چوک کمہاراں والا، اعوان چوک سے نانڈلہ چوک، وہاڑی چوک سے بی سی جی چوک اور ریلوے پھاٹک وہاڑی چوک سے چونگی نمبر 14کی طرف ہیوی ٹریفک داخل نہیں ہو سکے گی۔ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ ہیوی ٹریفک کو دن کے اوقات میں سیداں والا بائی پاس، سہو چوک، این ایل سی بائی پاس اور بابر چوک کے ذریعے وہاڑی چوک کا متبادل راستہ استعمال کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی کی صورت میں کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی شکایت پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ خلاف ورزی یا مسائل کی صورت میں ٹریفک پولیس کی ہیلپ لائن 0335-9151915 پر رابطہ کریں یا اسی نمبر پر تصاویر اور ویڈیوز واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں تاکہ فوری کارروائی کی جا سکے ۔

 

