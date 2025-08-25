سولر میٹرز کا بحران ، ہزاروں کیسز لٹک گئے
ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکوانتظامیہ کی نااہلی،سولرمیٹرزکاشدید بحران،میپکو فیلڈ سٹورز میں اے ایم آئی میٹرزختم،نیٹ میٹرنگ کے ڈیمانڈ نوٹسز کی مد میں کروڑوں روپے وصول کرنے کے باوجوداے ایم آئی میٹرز نہیں دئیے جارہے ۔
درخواست گزار ڈیمانڈ نوٹسز کی مد میں بھاری رقوم کی ادائیگیاں کرنے کے باوجودانتظار کی سولی پرلٹک گئے ۔ سولرنیٹ میٹرنگ سسٹم بے ضابطگیوں وسست روی کا شکارہوکررہ گیا۔نیٹ میٹرنگ کے ہزاروں کیسز التواکا شکارہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ میپکو انتظامیہ نے بغیر پلاننگ و بندوبست،گرین میٹرز پر پابندی عائدکرکے 17مئی سے اے ایم آئی میٹرز لگانے کا ہوائی نوٹیفکیشن جاری کیا مگرمطلوبہ اقدامات نہیں کئے اور پراسیس کو پیچیدہ ترین بنا کرسائلین کو کرپٹ مافیا کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا۔اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سائلین ڈیمانڈنوٹس کی ادائیگی کے بعد اپروول لیٹر حاصل کرتے ہیں لیکن کئی کئی روز تک اے ایم آئی میٹرز انسٹال نہیں ہوتے ۔لائن سپرنٹنڈنٹس 15سے 20ہزار روپے رشوت لے کر فوری طور پر میٹرز لگارہے ہیں۔ میرٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے ۔میپکوانتظامیہ نے حکم جاری کیا تھا کہ ڈیمانڈ نوٹس جمع ہونے اور اپروول لیٹرجاری ہونے کے بعد اے ایم آئی میٹرزفوری فیلڈ سٹورز سے لیکر پروگرامنگ کے بعد بلا تاخیر انسٹال کئے جائیں لیکن اس پر عمل نہیں کیاجارہا ۔لائن سپرنٹنڈنٹس کا کہنا ہے کہ اے ایم آئی میٹرز کیلئے فیلڈ سٹورپر رشوت دینا پڑتی ہے ۔ اس کے بعد سمز ڈالنے کیلئے ایم اینڈ ٹی میٹرز پہنچائے جاتے ہیں۔ وہاں بھی رشوت دینا پڑتی ہے ۔ پروگرامنگ کیلئے الگ سے رشوت دی جاتی ہے ۔ نیٹ میٹرنگ کے ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں ۔سائلین نے سی ای او میپکو انجینئر جام گل محمد زاہد سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لے کرمعاملات درست کئے جائیں۔