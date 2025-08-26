کاروان مصطفی ؐریلی ، بارگاہ رسالت ؐ میں درودو سلام کا ہدیہ پیش
ملتان (کرائم رپورٹر)استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں تنظیم فضلاء انوار العلوم کے زیر اہتمام 17ویں کاروان مصطفی موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی۔۔۔
ریلی جامعہ انوار العلوم نیو ملتان سے روانہ ہوکر شہر کے مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی مزار غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہی عید گاہ پر اختتام پذیر ہوئی جہاں نماز عصر کے بعد صلوٰۃ و سلام پڑھا گیا اور مفتی محمد کاشف فریدی نے دعا کرائی۔ علامہ ڈاکٹر قاری محمد ہاشم سعیدی نے خطاب میں کہا کہ میلاد منانے سے دلوں کو سکون اور کردار کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے ۔ ریلی کی قیادت تنظیم کے صدر اور دیگر علما نے کی ۔