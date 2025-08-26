ویمن یونیورسٹی ،سکالر رقیہ صبا کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی سفارش
ملتان (خصوصی رپورٹر) ویمن یونیورسٹی ملتان کے شعبہ انگریزی کی پی ایچ ڈی سکالر رقیہ صبا اشرف کو کامیاب مجلسی دفاع کے۔۔۔
بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینے کی سفارش کردی گئی۔ ترجمان کے مطابق ان کا پبلک ڈیفنس یوتھ سنٹر کچہری کیمپس میں منعقد ہوا، جس کی مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ تھیں۔ رقیہ صبا کے مقالے کا عنوان ’’سبالٹرن سٹرگل اینڈ ریپریزنٹیشن: اے کریٹیکل اسٹڈی آف ساوتھ ایشین فکشن‘‘ تھا۔ ان کی سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر میمونہ خان جبکہ ایکسٹرنل سپروائزر ڈاکٹر اسماء کاشف (کامسیٹ اسلام آباد) تھیں۔ چیئرپرسن شعبہ انگلش ڈاکٹر منزہ ربانی نے کامیاب دفاع پر انہیں مبارکباد دی، تقریب میں اساتذہ اور طلبہ نے بھی شرکت کی۔