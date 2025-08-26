ایم سی پی ایس تربیت کے لیے نئی پالیسی کے نفاذ اعلان
ملتان (لیڈی رپورٹر) حکومت پنجاب نے سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحت ایم سی پی ایس تربیتی پروگرام کے لیے۔۔۔
نئی مرکزی انڈکشن پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ پالیسی صوبے کے تمام سرکاری اداروں پر فوری نافذ ہوگی۔پالیسی کے تحت صرف سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور ہیلتھ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ کے باقاعدہ سرکاری ملازمین پروگرام میں داخلے کے اہل ہوں گے ۔ ابتدائی طور پر دس شعبہ جات میں تربیت دی جائے گی جن میں اینستھیزیا، ریڈیالوجی، پیتھالوجی، ریڈیوتھیراپی، گائنی و آبسٹیٹرکس، پیڈیاٹرکس، فارنزک میڈیسن، آپتھلمولوجی، سائیکیٹری اور اورل اینڈ میکسلوفیشل سرجری شامل ہیں۔امیدواروں کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے تحت مرکزی داخلہ ٹیسٹ دینا ہوگا جو ایم بی بی ایس لیول کے 100 ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا۔ میرٹ کا تعین تعلیمی ریکارڈ، انٹری ٹیسٹ اور متعلقہ تجربے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کسی بھی سرکاری ہسپتال یا ادارے کو مرکزی انڈکشن کے بغیر امیدوار کو داخل کرنے یا تربیت دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔محکمہ کے مطابق سیٹوں کی تعداد کا فیصلہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے ‘‘گریوینس کمیٹی’’ بھی قائم کی گئی ہے تاکہ امیدوار اپنی شکایات براہِ راست کمیٹی کے سامنے پیش کر سکیں۔