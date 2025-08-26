حضور اکرم ؐ کی ولادت کا دن امت مسلمہ کیلئے بڑی سعادت
ملتان (کرائم رپورٹر) حافظ معین خالد ٹرسٹ کے زیر اہتمام دسویں سالانہ ولادت رحمت اللعالمین ؐ ریلی 30 اگست شام 5 بجے نزد حیات چوک شاہ رکن عالم کالونی ملتان سے نکالی جائے گی۔۔۔۔
اس سلسلے میں ٹرسٹ کے سربراہ حافظ معین خالد کی رہائش گاہ پر اجلاس منعقد ہوا جس میں اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اجلاس سے سابق رکن قومی اسمبلی و سابق میئرملتان شیخ محمد طارق رشید، سابق ایم پی اے بابو نفیس احمد انصاری، حافظ معین خالد اور سابق صدر انجمن تاجران گلشن مارکیٹ چودھری محمد الیاس نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ حضور اکرم ؐ کی ولادت کا دن امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے جسے ادب و احترام اور شان و شوکت سے منانا چاہیے ۔اس موقع پر حافظ معین خالد نے کہا کہ 1500 سالہ جشن ولادت اور حالیہ معرکہ حق کی فتح نے ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے ۔ شیخ محمد طارق رشید نے کہا کہ نبی کریم ؐ کی تعلیمات پر عمل کرنا جشن سے زیادہ اہم ہے ۔ بابو نفیس انصاری نے کہا کہ ٹرسٹ کی خدمات لائق تحسین ہیں اور ریلی کو تاریخی بنائیں گے ۔ چودھری محمد الیاس نے کہا کہ تاجر برادری ریلی کا بھرپور استقبال کرے گی۔