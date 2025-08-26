میپکو ٹریننگ پروموشن امتحان سہیل احمد کی پہلی پوزیشن
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ریجنل ٹریننگ سنٹر نے اسسٹنٹ لائن مین سے لائن مین گریڈ ٹو کے عہدے پر ترقی کے۔۔۔
محکمانہ پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری کردئیے ۔ ملتان سرکل ٹریننگ سنٹر میں ہونے والے امتحان میں سہیل احمد نے پہلی پوزیشن حاصل کی، بہادر علی شاہ اور محمد عبداللہ فرحان مشترکہ طور پر دوسرے نمبر پر جبکہ محمد آصف ذیشان تیسرے نمبر پر رہے ۔ دیگر کامیاب امیدواروں میں محمد حسن ہاشمی، محمد سجاد تبسم، ذوالفقار علی، محمد ارشد، سید فاروق شاہ، محمد رفیق، محمد رمضان، قیصر عباس، احتشام گل، محمد آصف، محمد آصف نواز، محمد معین اختر کلیم، محمد یونس، خاور منظور، فیاض، محمد رئوف سلیمان اور محمد ریاض شامل ہیں۔