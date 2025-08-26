اساتذہ کی ریشنلائزیشن پالیسی پر عملدرآمد شروع کردیا گیا
ملتان (خصوصی رپورٹر) حکومت پنجاب نے اساتذہ کی مناسب تعیناتی اور ان کی حاضری یقینی بنانے کے لیے۔۔۔
ریشنلائزیشن پالیسی پر عملدرآمد شروع کر دیا۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق زیادہ عملہ رکھنے والے سکولوں سے اساتذہ کو کم عملے والے اسکولوں میں منتقل کیا جا رہا ہے ۔نئی جگہ تعینات اساتذہ کو سکول انفارمیشن سسٹم (ایس آئی ایس) میں فوری جوائننگ جبکہ تمام چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو دو دن کے اندر جوائننگ کی تصدیق یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ جو اساتذہ نئی جگہ پر تعیناتی کے باوجود جوائن نہیں کریں گے ، اس کی جوہات فراہم کرنا ہوں گی۔ حکومت نے اس اقدام کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے سختی سے عملدرآمد کی ہدایت کی ہے ۔ریشنیلائزیشن کے اس عمل کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی سکول اساتذہ کی کمی کا شکار نہ ہو اور طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے ۔