کانسٹیبل کا شہری کو تھپڑ ڈی ایس پی ٹریفک کا نوٹس
جہانیاں (نمائندہ دنیا) ملتان روڈ اور کالج روڈ موٹر سائیکل سواروں کے لیے نوگوایریا بن گئے ہیں گزشتہ روز گاؤں 121 دس آر کے۔۔۔
رہائشی محمد جمشید اور قمر کو مبینہ طور پر کانسٹیبل ضرغام نے قمر کو تھپڑ رسید کیا اور بدتمیزی کی، تاہم شہریوں کی مداخلت پر جان بخشی ہوئی۔ سکول اوقات میں صدر بازار، ریلوے روڈ اور دیگر بازاروں میں ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول ہے ۔شہریوں محمد جمشید، قمر، الیاس، قاسم، محمد شہباز اور محمد ارشد نے ڈی پی او خانیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ڈی ایس پی ٹریفک خانیوال نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے