صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کانسٹیبل کا شہری کو تھپڑ ڈی ایس پی ٹریفک کا نوٹس

  • ملتان
کانسٹیبل کا شہری کو تھپڑ ڈی ایس پی ٹریفک کا نوٹس

جہانیاں (نمائندہ دنیا) ملتان روڈ اور کالج روڈ موٹر سائیکل سواروں کے لیے نوگوایریا بن گئے ہیں گزشتہ روز گاؤں 121 دس آر کے۔۔۔

 رہائشی محمد جمشید اور قمر کو مبینہ طور پر کانسٹیبل ضرغام نے قمر کو تھپڑ رسید کیا اور بدتمیزی کی، تاہم شہریوں کی مداخلت پر جان بخشی ہوئی۔ سکول اوقات میں صدر بازار، ریلوے روڈ اور دیگر بازاروں میں ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول ہے ۔شہریوں محمد جمشید، قمر، الیاس، قاسم، محمد شہباز اور محمد ارشد نے ڈی پی او خانیوال سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ڈی ایس پی ٹریفک خانیوال نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، سڑکوں کی تعمیرومرمت کی دو سکیموں کی منظوری

آر پی او کی زیر صدارت ریجنل کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس

ربیع الائول عقیدت، احترام ،شان و شوکت سے منایا جا ئیگا، ڈی سی

نقشے منظور نہ کمرشلائزیشن فیس جمع ،غیر قانونی عمارتیں اور دکانیں سیل

ڈی پی او میانوالی کا آفس کی برانچز کا وزٹ،معلومات لیں ، صفائی چیک کی

کمشنر سرگودھا کا مریم نواز ہیلتھ کلینک للیانی کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس