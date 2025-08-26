صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹ تونسہ : پانی کمی کے باوجود راستے بحال نہ ہوسکے

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) دریائے سندھ کے مقام تونسہ بیراج کے بیٹ کے علاقوں میں پانی کی کمی کے باوجود آمدورفت کے راستے بحال نہ ہوسکے ، مکینوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔۔

 مقامی افراد کا کہنا ہے کہ گھروں تک کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر ضروری سامان پہنچانا مشکل ہوگیا ہے جبکہ مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا بھی انتہائی دشوار ہوچکا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ پانی تو کم ہوگیا ہے مگر راستے بند ہونے کے باعث دیہات کے مکین محصور ہیں۔ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بیٹ کے راستے کھولے جائیں اور سڑکوں کو آمدورفت کے قابل بنایا جائے تاکہ معمولات زندگی بحال ہوسکیں۔

 

