خدمت مرکز کا 15 روزہ موبائل شیڈول جاری

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق پنجاب بھر میں موبائل پولیس خدمت مراکز کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔۔۔۔

ضلع مظفرگڑھ اور کوٹ ادو میں یکم ستمبر سے 13 ستمبر تک موبائل خدمت مراکز مختلف تھانوں پر شہریوں کو سہولیات فراہم کریں گے ۔ اس شیڈول کے مطابق 1 ستمبر کو تھانہ قریشی، 2 ستمبر قصبہ گجرات، 3 ستمبر سنانواں، 4 ستمبر دائرہ دین پناہ، 5 ستمبر سرور شہید، 6 ستمبر رنگپور، 7 ستمبر شاہجمال، 8 ستمبر بیٹ میر ہزار خان، 9 ستمبر خیرپور سادات، 10 ستمبر کندائی، 11 ستمبر سیت پور اور 12 ستمبر سلطان میں موبائل وین عوامی سہولیات فراہم کرے گی ۔

 

