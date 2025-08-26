صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہوکا کے سیلاب متاثرین کو بروقت امداد نہ مل سکی

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ساہوکا اور نواحی علاقوں خصوصاً رکھ جملیرا میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو انتظامیہ کی جانب سے بروقت امداد فراہم نہیں کی جا سکی۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ انتظامیہ اور ۔۔۔

ریسکیو اہلکار صرف فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ چند متاثرین کو بظاہر ریسکیو کرنے کے بعد تصاویر بنا کر افسران کو \"سب اچھا\" کی رپورٹ دی جاتی ہے ، جبکہ بعد میں عوام کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ذرائع کے مطابق افسران مبینہ طور پر اپنے من پسند افراد کو ساتھ لے کر متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور فوٹو سیشن کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ متاثرہ افراد کے مطابق گھریلو سامان اور جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کسی قسم کی مدد فراہم نہیں کی جا رہی جس کے باعث لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنے پر مجبور ہیں۔سیلاب زدہ علاقوں میں چارے کی شدید کمی پیدا ہو چکی ہے جبکہ مچھروں کی افزائش کے باعث وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ بھی بڑھ رہا ہے ۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی قسم کا اسپرے یا طبی سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ سیلاب متاثرین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور عملی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

