فلڈ وارننگ:نشیبی علاقوں کی مساجد سے آگاہی کیلئے اعلانات
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) ریسکیو 1122 کی جانب سے حکومتِ پنجاب کی ہدایت پر فلڈ وارننگ کے پیشِ نظر دریائے چناب کے تمام نشیبی علاقوں کی مساجد سے شہریوں کو بروقت آگاہی اور ۔۔۔
حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے اعلانات کا سلسلہ جاری ہے ۔اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عبیداللہ خان نے بتایا کہ انڈیا کی جانب سے دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کے سبب دریائے چناب میں ہائی فلڈ لیولز کے امکانات ہیں، جس کے پیش نظر ضلع مظفرگڑھ میں جوانہ بنگلہ تا ہیڈ پنجند دریائے چناب کے اطراف واقع آبادیوں کی مساجد میں ریسکیو 1122 کی جانب سے اعلانات کے ذریعے قبل از وقت آگاہی کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے حالیہ الرٹ اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے بتایا کہ دریائے چناب میں انڈیا کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر ہائی فلڈ لیولز کا اندیشہ ہے ، جس کے سبب ضلع مظفرگڑھ کو مشرقی سمت میں واقع دریائے چناب سے سیلابی صورتحال درپیش آ سکتی ہے اور اس حوالے سے ریسکیو 1122 مظفرگڑھ نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ ایسے تمام نشیبی مقامات اور بستیاں جہاں فوری سیلابی پانی آنے کا خطرہ ہے ، وہاں ریسکیو 1122 کی جانب سے ایمرجنسی رسپانس ٹیمز بمعہ فلڈ ایکوئپمنٹس تعینات کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی وقت فلڈ وارننگ جاری کی جاتی ہے اور ہنگامی انخلاء عمل میں لایا جاتا ہے تو برائے مہربانی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے فوری طور پر نزدیکی فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل ہو جائیں تاکہ آپ کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ۔