6 گھنٹوں میں 17حادثات، متعدد افراد زخمی
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) چھ گھنٹوں کے دوران اندرون شہر 17 حادثات رپورٹ ہوئے ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ان حادثات میں 12 افراد کو خراشیں اور زخم جبکہ 5 افراد کو ہڈیوں کے فریکچر آئے ۔۔۔۔
متعدد زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا۔شہریوں نے بتایا کہ چڑیا گھر روڈ، کامسیٹ یونیورسٹی براستہ سکولز تا ایجوکیشن یونیورسٹی و بی زیڈ یو کیمپس سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے سامنے روزانہ ٹریفک کا دباؤ بڑھ رہا ہے ۔ یکم ستمبر کے بعد تعلیمی اداروں کے باقاعدہ آغاز سے ٹریفک مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ان مقامات پر فوری طور پر سپیڈ بریکرز بنائے جائیں تاکہ حادثات کی روک تھام ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ نئی تعمیر شدہ سڑکوں پر سپیڈ بریکرز نہ بنانے کے باعث حادثات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ عوام نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔