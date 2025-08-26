صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6 گھنٹوں میں 17حادثات، متعدد افراد زخمی

  • ملتان
6 گھنٹوں میں 17حادثات، متعدد افراد زخمی

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) چھ گھنٹوں کے دوران اندرون شہر 17 حادثات رپورٹ ہوئے ۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ان حادثات میں 12 افراد کو خراشیں اور زخم جبکہ 5 افراد کو ہڈیوں کے فریکچر آئے ۔۔۔۔

 متعدد زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا۔شہریوں نے بتایا کہ چڑیا گھر روڈ، کامسیٹ یونیورسٹی براستہ سکولز تا ایجوکیشن یونیورسٹی و بی زیڈ یو کیمپس سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے سامنے روزانہ ٹریفک کا دباؤ بڑھ رہا ہے ۔ یکم ستمبر کے بعد تعلیمی اداروں کے باقاعدہ آغاز سے ٹریفک مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ان مقامات پر فوری طور پر سپیڈ بریکرز بنائے جائیں تاکہ حادثات کی روک تھام ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ نئی تعمیر شدہ سڑکوں پر سپیڈ بریکرز نہ بنانے کے باعث حادثات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ عوام نے کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے اور شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

انٹر کمپیوٹر سائنس کے نتائج کا اعلان،کامیابی کا تناسب55فیصد رہا

بس نے موٹر سائیکلوں کو رونددیا،ماں بیٹے سمیت 3جاں بحق

گورنرہاؤس میں میلاد کی محافل ہوں گی،کامران ٹیسوری

پانی کی فراہمی سب سے اہم ترجیح ہے ،مرتضیٰ وہاب

ایم کیو ایم نوجوانوں کا مستقبل محفوظ بنارہی،امین الحق

انڈس موٹر کمپنی کی قومی پرچم جمع کرنے کی مہم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس