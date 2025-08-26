صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام انتقالات اور ریکارڈ کے حوالے سے آگاہی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔۔۔۔

 ورکشاپ میں ڈائریکٹر مانیٹرنگ پنجاب محمد شعیب، ان کی ٹیم، تحصیلوں کے سینٹر انچارج، تحصیلدار اور متعلقہ عملہ شریک ہوا۔تقریب میں شہریوں کو بتایا گیا کہ رجسٹرڈ سنٹرز کے ذریعے انتقالات اور فرد کے اجرا کی سہولت باآسانی میسر ہوگی جبکہ لاہور سمیت صوبے کے کسی بھی شہر سے آن لائن انتقالات کی کارروائی ممکن ہو گی۔ فرینچائز لینے کے خواہشمند اسٹیک ہولڈرز کو مکمل رہنمائی فراہم کی گئی۔ پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بھی خصوصی بریفنگ دی گئی اور واضح کیا گیا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے علاوہ رجسٹرڈ کالونیوں کا مکمل ڈیٹا آن لائن ریکارڈ پر منتقل کیا جا رہا ہے ۔حکومت پنجاب کے اس اقدام کو عوامی سہولت اور شفاف ریکارڈ سازی کے لیے سنگِ میل قرار دیا گیا۔

 

