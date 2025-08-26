پسند کی شادی پر لڑکی کے بھائی کا مخالف کے گھر پر حملہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پسند کی شادی کی سزا دینے کے لیے لڑکی کے بھائی نے درجن سے زائد مسلح ساتھیوں سمیت ساجد حسین کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آور آتشیں اسلحے ، ، رائفل، ڈنڈے اور راڈز سے لیس تھے ۔۔۔۔
فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا جبکہ اہل علاقہ خوف کے باعث گھروں میں محصور ہو گئے ۔ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر ساجد حسین کے بھائی عابد حسین، بھابھی، حاملہ بیوی، ماں اور بوڑھے والد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران شاہد سیال اور اکرم نے مبینہ بدلے میں 12 سالہ بہن کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے فرار ہوگئے ۔ متاثرین کے مطابق کئی روز گزرنے کے باوجود بااثر ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ۔واقعہ تھانہ فتح شاہ کی حدود ہنڈالہ خاص میں پیش آیا۔ متاثرہ خاندان نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ پولیس ترجمان کے مطابق مغویہ کو برآمد کر لیا گیا ہے اور سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے 6 ملزم گرفتار ہیں ، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔