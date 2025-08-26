صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پسند کی شادی پر لڑکی کے بھائی کا مخالف کے گھر پر حملہ

  • ملتان
پسند کی شادی پر لڑکی کے بھائی کا مخالف کے گھر پر حملہ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پسند کی شادی کی سزا دینے کے لیے لڑکی کے بھائی نے درجن سے زائد مسلح ساتھیوں سمیت ساجد حسین کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ حملہ آور آتشیں اسلحے ، ، رائفل، ڈنڈے اور راڈز سے لیس تھے ۔۔۔۔

فائرنگ کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا گیا جبکہ اہل علاقہ خوف کے باعث گھروں میں محصور ہو گئے ۔ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر ساجد حسین کے بھائی عابد حسین، بھابھی، حاملہ بیوی، ماں اور بوڑھے والد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران شاہد سیال اور اکرم نے مبینہ بدلے میں 12 سالہ بہن کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے فرار ہوگئے ۔ متاثرین کے مطابق کئی روز گزرنے کے باوجود بااثر ملزمان گرفتار نہیں ہوئے ۔واقعہ تھانہ فتح شاہ کی حدود ہنڈالہ خاص میں پیش آیا۔ متاثرہ خاندان نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او وہاڑی سے فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ پولیس ترجمان کے مطابق مغویہ کو برآمد کر لیا گیا ہے اور سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے 6 ملزم گرفتار ہیں ، دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک مسائل : ایلی ویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ متعارف

وزیرصحت کی زیر صدارت انسدادِ ڈینگی سے متعلق اجلاس

سیکرٹری داخلہ کا پنجاب پریزن سٹاف ٹریننگ کالج کا دورہ

آئی جی نے ملازمین، اہلخانہ کے مسائل سنے ، ریلیف کیلئے احکامات

نارنگ : آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں میں اضافہ، انتظامیہ ناکام

نبی کریمؐ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی بڑی خوشی نہیں ، طاہرالقادری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس