نشتر ہسپتال میں مریضوں کی رہنمائی کیلئے مددگار کاؤنٹرز قائم
ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال میں مریضوں کو وارڈز تلاش کرنے اور سہولتوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا تھا جس پر نشتر انتظامیہ نے ہسپتال میں مددگار کاؤنٹرز قائم کر دیے ہیں۔۔۔۔
ان کاؤنٹرز کے ذریعے مریضوں اور ان کے لواحقین کو وارڈز، لیبارٹری اور دیگر مقامات کے بارے میں فوری رہنمائی فراہم کی جائے گی۔اس سلسلے میں وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے بتایا کہ ہسپتال میں مریضوں کو سہولت دینے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ او پی ڈی، ایمرجنسی اور دیگر اہم مقامات پر مددگار کاؤنٹرز قائم کیے جا چکے ہیں تاکہ آنے والے مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کو کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ترجمان کے مطابق نشتر او پی ڈی میں مریضوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے پرچی حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے او پی ڈی میں پرچی کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کی سہولت کے لیے مزید اقدامات بھی جاری رہیں گے اور نشتر ہسپتال کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔