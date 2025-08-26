صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال میں مریضوں کی رہنمائی کیلئے مددگار کاؤنٹرز قائم

  • ملتان
نشتر ہسپتال میں مریضوں کی رہنمائی کیلئے مددگار کاؤنٹرز قائم

ملتان (لیڈی رپورٹر) نشتر ہسپتال میں مریضوں کو وارڈز تلاش کرنے اور سہولتوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا تھا جس پر نشتر انتظامیہ نے ہسپتال میں مددگار کاؤنٹرز قائم کر دیے ہیں۔۔۔۔

 ان کاؤنٹرز کے ذریعے مریضوں اور ان کے لواحقین کو وارڈز، لیبارٹری اور دیگر مقامات کے بارے میں فوری رہنمائی فراہم کی جائے گی۔اس سلسلے میں وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے بتایا کہ ہسپتال میں مریضوں کو سہولت دینے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ او پی ڈی، ایمرجنسی اور دیگر اہم مقامات پر مددگار کاؤنٹرز قائم کیے جا چکے ہیں تاکہ آنے والے مریضوں اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کو کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ترجمان کے مطابق نشتر او پی ڈی میں مریضوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے پرچی حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے او پی ڈی میں پرچی کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مریضوں کی سہولت کے لیے مزید اقدامات بھی جاری رہیں گے اور نشتر ہسپتال کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد کے شہریوں کو مفت وائی فائی کی سہولت دینے کا فیصلہ

این ایس پی پی میں مصنوعی ذہانت پر تیسری سالانہ کانفرنس

افرادی قوت کو ہنرمند بنانا ہماری اولین ترجیح ،وجیہہ قمر

ایس اے پی انوویشن ڈے پر تقریب کا انعقاد

اوپن یونیورسٹی:مالیوں، سکیورٹی گارڈز کیلئے خواندگی کورس مکمل

ڈی آ ئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس