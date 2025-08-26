سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے مریض رپورٹ ہونا شروع
ملتان (لیڈی رپورٹر) ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے شبہ اور خسرہ میں مبتلا مریضوں کی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری ہے ۔ ایک ماہ کے دوران چلڈرن کمپلیکس ملتان میں زیر علاج پندرہ بچوں میں خسرہ کی تصدیق ہوئی ہے ۔۔۔۔
ترجمان چلڈرن کمپلیکس کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں خسرہ کے شبہ میں دو نئے مریض داخل ہوئے جن کے نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں جبکہ خسرہ کے پانچ مریض صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیے گئے ۔دوسری جانب نشتر ہسپتال انتظامیہ کے مطابق وہاں خسرہ کے شبہ میں پانچ مریض زیر علاج ہیں جن کے نمونے مزید ٹیسٹ کے لیے لاہور بھجوائے گئے ہیں۔ چوبیس گھنٹے کے دوران خسرہ کے شبہ میں مزید تین مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ذرائع کے مطابق ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں خسرہ کے ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے ، اسی لیے خسرہ کے شبہ میں لائے گئے مریضوں کے نمونے لاہور اور اسلام آباد بھجوائے جاتے ہیں۔