پرائس مجسٹریٹس زیادہ سے زیادہ معائنے کریں :، غلام مصطفیٰ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے بھرپور شرکت کی۔۔۔۔
اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ معائنے کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے کہا کہ گرانفروش اور ذخیرہ اندوز کسی رعایت کے مستحق نہیں اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوامی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے مارکیٹوں میں اشیاء کی دستیابی اور معیار کو یقینی بنایا جائے گا۔