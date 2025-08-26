کوٹ ادو :ایک ہی روز چوری کی چار وارداتیں
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) شہر میں ایک ہی روز چوری کی چار وارداتیں پیش آئیں۔ تفصیل کے مطابق محنت کش محمد ذیشان کا رکشہ تھانہ چوک ریلوے لائن کے قریب سے نامعلوم افراد چرا لے گئے ۔۔۔۔
محمد ناصر کی دکان کے تالے توڑ کر چور 10 ہارس پاور موٹر اور سولر انورٹر مالیتی 1 لاکھ 16 ہزار روپے چرا کر فرار ہوگئے ۔ شاہ جہاں بیگم کے گھر سے پانی والی موٹر، ٹیبل فین، پیڈسٹل فین اور دیگر گھریلو سامان سمیت لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا لیا گیا۔ اس کے علاوہ نیو تحصیل آفس کے قریب رکشہ سوار محمد وقاص کی جیب سے موبائل فون اور 23 ہزار روپے نقدی چوری کر لی گئی۔