صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو :ایک ہی روز چوری کی چار وارداتیں

  • ملتان
کوٹ ادو :ایک ہی روز چوری کی چار وارداتیں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) شہر میں ایک ہی روز چوری کی چار وارداتیں پیش آئیں۔ تفصیل کے مطابق محنت کش محمد ذیشان کا رکشہ تھانہ چوک ریلوے لائن کے قریب سے نامعلوم افراد چرا لے گئے ۔۔۔۔

محمد ناصر کی دکان کے تالے توڑ کر چور 10 ہارس پاور موٹر اور سولر انورٹر مالیتی 1 لاکھ 16 ہزار روپے چرا کر فرار ہوگئے ۔ شاہ جہاں بیگم کے گھر سے پانی والی موٹر، ٹیبل فین، پیڈسٹل فین اور دیگر گھریلو سامان سمیت لاکھوں روپے مالیت کا سامان چرا لیا گیا۔ اس کے علاوہ نیو تحصیل آفس کے قریب رکشہ سوار محمد وقاص کی جیب سے موبائل فون اور 23 ہزار روپے نقدی چوری کر لی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد کے ایمر جنسی وارڈ کی صورتحال تشویشناک ، ڈاکٹرز ، سٹاف ڈیوٹی سے غائب

ٹوبہ :ربیع الاول کے دوران سکیورٹی ، امن کمیٹی کا اجلاس

فیڈمک کی نئی بلڈنگ کا افتتاح ،چیئرمین رانا اظہر وقار کی شر کت

چنیوٹ:محکموں کو ممکنہ سیلابی صورتحال کیلئے الرٹ رہنے کا حکم

سمندری روڈ :2غیر قانونی سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام

کھانے پینے کی ہر شے مہنگی ، تنخواہ کم ، مزدوروں کا احتجاج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس