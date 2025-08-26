صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگو ڈرائیونگ سکول میں بین الاقوامی معیار کی تربیت جاری:عبدالرحمن

  • ملتان
گگو ڈرائیونگ سکول میں بین الاقوامی معیار کی تربیت جاری:عبدالرحمن

گگو منڈی (نامہ نگار) انچارج ڈرائیونگ لائسنس برانچ عبدالرحمن نے بتایا کہ گگو ڈرائیونگ ٹریننگ سکول میں بین الاقوامی ٹریفک قوانین کے مطابق ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے ۔۔۔۔

ٹیسٹ لاہور سے آن لائن مانیٹر ہوتے ہیں اور کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ بھی وہیں کیا جاتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی ایس پی ظفرالقدوس کی ہدایت پر میرٹ اور اخلاق کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ خواتین کے لیے انسٹرکٹر موجود ہیں جبکہ گزشتہ ماہ 400 ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ۔

 

