مسلح افراد کا گھر پر دھاوا خواتین سے زیورات لوٹ لئے

  • ملتان
مسلح افراد کا گھر پر دھاوا خواتین سے زیورات لوٹ لئے

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) مسلح افراد نے مختلف گھروں پر دھاوا بول کر خواتین سے زیورات اور لاکھوں روپے نقدی لوٹ لی۔ پہلے واقعہ میں بیٹ چھجڑے والا کے رہائشی عبدالعزیز کے گھر پر 12 افراد نے۔۔۔

 حملہ کر کے خواتین کے کانوں سے تین لاکھ روپے مالیت کی سونے کی بالیاں چھین لیں اور 10 لاکھ روپے نقدی چرا لی۔ ملزمان نے مدعی کے بھتیجے کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور بچے کو بھی زخمی کر دیا۔ دوسرے واقعہ میں محمد اشرف پر طارق چوک کے قریب چار افراد نے حملہ کیا، اس کی قمیض پھاڑ دی اور بیوی کو مارپیٹ کر زخمی کر دیا۔ پولیس نے دونوں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

