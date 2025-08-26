ربیع الاول کی تیاریاں، جماعت اہلسنت کا مشاورتی اجلاس
عبدالحکیم (نامہ نگار) جماعت اہلسنت پاکستان یونٹ کے زیر اہتمام ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس دربار سخی سلطان عبدالحکیم پر ہوا۔ صدارت سجادہ نشین صاحبزادہ میاں عبدالخالق قادری نے کی۔۔۔۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ماہِ ربیع الاول بھرپور عقیدت سے منایا جائے گا اور 12 ربیع الاول کو مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اجلاس میں علامہ مقصود احمد مدنی، علامہ جاوید احمد چشتی، میاں علی حسن فہیم جان مہروی، ڈاکٹر عابد چوہری اور رانا کامران مہروی سمیت دیگر نے شرکت کی۔