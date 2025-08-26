پیرا فورس کا آپریشن، تجاوزات کا صفایا ، سامان ضبط
وہاڑی (خبرنگار) پیرا فورس نے گول چوک میں کارروائی کرتے ہوئے فروٹ اور سبزی فروشوں کی تجاوزات ختم کروا دیں۔ انٹی انکروچمنٹ ٹیم نے ترپال اور مستقل لگائے گئے شیڈز ہٹا کر سامان قبضے میں لے لیا۔۔۔۔
پیرا کی جانب سے دکانداروں کو 25 اگست تک تجاوزات ختم کرنے کی وارننگ دی گئی تھی تاہم عمل نہ کرنے والوں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ کلب روڈ پر زائد نرخوں پر گوشت فروخت کرنے پر قصاب کو جرمانہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انچارج پیرا انیس بھٹی اور ایس ڈی ای او وقاص انجم کی قیادت میں آپریشن کیا گیا۔ وقاص انجم نے کہا کہ ناجائز قابضین کو پہلے ہی وارننگ دی گئی تھی، ہم نے بلدیہ کے باہر سے کارروائی کا آغاز کر کے پختہ اور عارضی تجاوزات ختم کیں۔ عوام کی سہولت کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے ۔ کارروائی کے دوران ضبط شدہ سامان تحویل میں لیا گیا جبکہ مزاحمت پر تین افراد کو نامزد اور دس نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔