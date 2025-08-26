صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) محکمہ صحت کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال خانیوال میں بچیوں کے مہلک مرض سرویکل کینسر کے بارے سیمینار منعقد ہوا۔ صدارت ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کی۔۔۔۔

 سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ہادی حسن، ڈاکٹرز، محکمہ صحت کے افسران، دیگر محکموں کے ملازمین اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کہا کہ خانیوال میں بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم 15 ستمبر سے شروع ہوگی اور 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 9 سے 14 سال کی عمر کی تمام بچیوں کو ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ اس دوران 2 لاکھ 10 ہزار 803 بچیوں کو حفاظتی ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔

 

