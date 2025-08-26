نہر گیارہ ایل سے بڑے پیمانے پر پانی کی چوری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی،خبر نگار) لوئر ویسٹرن بار ٹھینگی سب ڈویژن واں والا کی نہر گیارہ ایل پر محکمہ انہار کے ایس ڈی او احمد مجاہد اور سب انجینئر آصف بھٹہ پر بڑے پیمانے پر پانی چوری کرانے کے الزامات سامنے آئے ہیں۔۔۔۔
متاثرہ کسانوں کے مطابق موگہ نمبرز 15000، 15730، 18018، 21633 سمیت دیگر کے سائز بڑے کر دئیے گئے یا توڑ دئیے گئے جس کے باعث من پسند اور بااثر کاشتکار نہری پانی حاصل کر رہے ہیں۔اہل علاقہ محمد ساجد، محمد علی، محمد نواز، محمد اسلم اور اللہ دتہ نے بتایا کہ گیارہ ایل نہر کی برزی 23 اور 24 سمیت مختلف مقامات پر پانی چوری کے لیے پائپ لگائے گئے ہیں، جس سے ٹیل پر واقع تمام کاشتکار مکمل طور پر محروم ہو گئے ہیں۔ متاثرین کے مطابق اگر محکمہ انہار کو پانی چوری کی شکایت دی جائے تو جواب دیا جاتا ہے کہ وہ فارغ نہیں، اگر زیادہ تکلیف ہے تو پائپ خود جا کر ہٹا لیں۔ کسانوں نے خبردار کیا کہ پانی کے بہاؤ سے کسی بھی وقت قبرستان ڈوبنے کا خطرہ ہے ۔ متاثرہ کاشتکاروں نے چیف سیکرٹری پنجاب اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور راشی افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔