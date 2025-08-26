میپکو کا آپریشن، ڈی جی خان میں 92بجلی چور گرفتار
ملتان (خصوصی رپورٹر) میپکو ڈی جی خان سرکل کی ٹیموں نے ڈسکو سپورٹ یونٹ فورسز کے ہمراہ بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 92 افراد کو گرفتار کر لیا۔ بجلی چوری میں استعمال ہونے والی تاریں اور۔۔۔
میٹرز قبضے میں لے کر متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کرا دیے گئے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر ڈی جی خان سرکل ملک خورشید احمد اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا جس میں ایکسین ڈی جی خان ڈویژن انجینئر عزیزالرحمن اور ایس ڈی او شہباز احمد بھٹی بھی شریک تھے ۔ مشترکہ ٹیموں نے کھوسہ بالے والا میں کارروائی کے دوران 37 افراد کو ایل ٹی لائنوں سے کنڈیاں لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا۔چاہ دانے والا میں چیکنگ کے دوران 41 صارفین کنڈی سسٹم کے ذریعے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے جن کے خلاف تھانہ دراہمہ میں مقدمات درج کروا دیے گئے ۔