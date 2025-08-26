صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل بازاروں میں کام بروقت مکمل کیا جائے ڈاکٹر سلمیٰ

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی زیر صدارت ماڈل بازاروں میں سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 اجلاس میں اے ڈی سی جی غلام مصطفیٰ سیہڑ، اسسٹنٹ کمشنرز، کنسلٹنٹ اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔ کنسلٹنٹ نے ماڈل بازاروں کے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں سہولیات کی فراہمی اور جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ماڈل بازاروں میں جدید سہولتیں حکومتی ہدایات کے مطابق فراہم کی جائیں اور تمام کام بروقت مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے زور دیا کہ ماڈل بازاروں کی بیوٹیفکیشن کے منصوبے فوری مکمل کیے جائیں اور شہرکاری کے تقاضوں کو مدنظر رکھا جائے ۔ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے واضح کیا کہ ناقص تعمیراتی مٹیریل کے استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے افسران کو تنبیہ کی کہ جاری منصوبوں پر سخت مانیٹرنگ کی جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت میسر آ سکے ۔

 

