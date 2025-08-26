صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات ،آفتاب احمد کھچی نے مہم شروع کردی

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) بلدیاتی انتخابات کی آمد کے ساتھ ہی وہاڑی میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے ۔ سابق ضلع ناظم وہاڑی محمد ممتاز خان کھچی مرحوم کے صاحبزادے اور۔۔۔

 سابق رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد خان کھچی نے کہا ہے کہ عوام جانتی ہے کہ ان کے والد نے چار بار چیئرمین ضلع کونسل اور دو بار ضلع ناظم کی حیثیت سے مثالی خدمات انجام دیں۔ تعلیم، سڑکوں، پارکس، اسکولوں اور آبپاشی کے شعبوں میں ان کے والد کے منصوبے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔آفتاب احمد خان کھچی نے کہا کہ پارٹی وابستگی اور دیگر سیاسی امور پر مشاورت جاری ہے جبکہ عوامی رابطہ مہم بھی شروع کر دی گئی ہے ۔ اگر عوام نے ساتھ دیا تو وہ علاقے میں ترقی اور خدمت کی روایت دوبارہ بحال کریں گے ۔ وہ سابق چیئرمین یو سی کرم پور میاں تاج محمود پیرزادہ اور میاں سرفراز عرف گڈو پیرزادہ کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ 

 

