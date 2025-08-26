صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات آپریشن کے خلاف ریڑھی بانوں کا احتجاج

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پیرا حکام کی جانب سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے بعد متاثرہ ریڑھی بانوں نے پی ٹی آئی رہنما و سبزی و فروٹ منڈی کے خود ساختہ صدر چوہدری عباس علی ببا کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔۔۔

مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور پیرا حکام کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔تفصیل کے مطابق پیرا حکام نے سیاسی و غیر سیاسی دباؤ مسترد کرتے ہوئے گول چوک اور بلدیہ کے اطراف میں قائم سہولت بازار سمیت مختلف تجاوزات ختم کر دیں۔ ریل بازار کے درمیان اور مسجد باغوالی کے سامنے قائم ناجائز ریڑھیوں کو تین دن میں ازخود ہٹانے کی مہلت دی گئی۔ آپریشن کے دوران مزاحمت کرنے والے چند ریڑھی بانوں کو حراست میں لیا گیا تاہم دوبارہ ریڑھیاں نہ لگانے کی یقین دہانی پر انہیں رہا کر دیا گیا۔بعد ازاں متاثرہ ریڑھی بانوں کو چوہدری عباس علی ببا نے اکٹھا کیا اور گلے میں روٹیاں اور علامتی طور پر پھانسی کی رسیاں ڈال کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے آپریشن کو غریب دشمن قرار دیتے ہوئے کڑی تنقید کی اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ غریب مزدوروں کے لیے متبادل روزگار فراہم کیا جائے ۔

 

