ایم پی اے ثاقب کورشید نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مسلم لیگ (ن) کے ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے 32 کوارٹر بھٹہ اکرام میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں یو سی ناظم چوہدری محمد آصف، مسلم لیگ پی پی کے ۔۔۔
صدر چوہدری سعید اختر، سابق کونسلر حاجی جمیل احمد گوجر، شیخ مظہر حسین، چوہدری اسلم فیصل، حاجی ملک اقبال، نذر عباس قریشی، عمر وحید جٹ اور دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔میاں ثاقب خورشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے تاکہ عوام کو معیاری سہولتیں میسر آ سکیں۔