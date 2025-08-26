صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم پی اے ثاقب کورشید نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیا

  • ملتان
ایم پی اے ثاقب کورشید نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) مسلم لیگ (ن) کے ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے 32 کوارٹر بھٹہ اکرام میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں یو سی ناظم چوہدری محمد آصف، مسلم لیگ پی پی کے ۔۔۔

صدر چوہدری سعید اختر، سابق کونسلر حاجی جمیل احمد گوجر، شیخ مظہر حسین، چوہدری اسلم فیصل، حاجی ملک اقبال، نذر عباس قریشی، عمر وحید جٹ اور دیگر سیاسی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔میاں ثاقب خورشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے تاکہ عوام کو معیاری سہولتیں میسر آ سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورو نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ،انتظامیہ بے بس،شہریوں کا احتجاج

حافظ آباد: سیوریج بند ،کئی علاقوں میں پانی جمع

فرسودہ نظام نے کبھی عوام کو خو شحالی نہیں دی :سراج الحق

ملک میں ظلم اور جبر کا نظام جلد ختم ہوگا :روبا عمر ڈار

سیالکوٹ ایئر پورٹ :جعلی دستاویزات پر یونان جانے کی کو شش ، مسافر گرفتار

جامعہ چشتیہ رضویہ ضیا القرآن کے کیمپس 2میں طلبہ کیلئے ہاسٹل تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
صوبے‘ نئے صوبے اور دو خاص اجلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات… (1)
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اعتراف ہی نہیں تومعافی کیسی ؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
انتظامی اکائیوں کی تشکیل
رشید صافی
کنور دلشاد
دیوہیکل صوبے‘ گورننس کے مسائل
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(4)
حافظ محمد ادریس