انرویل ڈسٹرکٹ 340 کی تقریب، خدمت انسانیت ترجیح قرار
ملتان (لیڈی رپورٹر) انرویل ڈسٹرکٹ 340 کی چیئرمین رضوانہ ملک نے کہا ہے کہ خدمتِ انسانیت دین اسلام کی اصل روح اور صدقہ جاریہ ہے ۔ نادار اور مستحق طبقات کی خدمت کرنا ہمارا دینی و سماجی فریضہ ہے ۔۔۔
انہوں نے کہا کہ انرویل ڈسٹرکٹ کی خواتین بلا معاوضہ اور بلا امتیاز مذہب و نسل انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انرویل ڈسٹرکٹ 340 کی انسٹالیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ڈسٹرکٹ سیکرٹری صالحہ پاشا نے کہا کہ انرویل خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرکے فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے ۔ ہم تعلیم، صحت، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت، معذور افراد کی بہتری اور تھیلیسیمیا کے مریضوں کی معاونت کے لیے سرگرم ہیں۔ خدمتِ انسانیت کے ذریعے نہ صرف معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے بلکہ ملکی ترقی میں بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے ۔مہمانِ خصوصی این آر شاہدہ طاہر نے کہا کہ سابق چیئرمین رضوانہ تبسم دورانی کی planted کوشش آج ایک تناور درخت بن چکی ہے اور دنیا بھر میں انرویل فلاحی کاموں میں نمایاں ہے ۔ تقریب میں ضلعی عہدے داروں کے علاوہ 11 کلبز کی صدور، خواتین رہنماؤں اور معزز مہمانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔