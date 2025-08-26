ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن تیز:جعلی دودھ تیار کرنے والا سامان،مشینری ضبط،گوشت تلف
ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفرگڑھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، لیڈی رپورٹر، سٹی رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر جنوبی پنجاب میں ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے ۔۔۔
ملتان، ڈیرہ غازی خان اور مظفرگڑھ میں جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری اور غیر قانونی ذبح خانے پکڑے گئے ، بھاری مقدار میں مضر صحت اشیا برآمد ہوئیں جبکہ مقدمات درج کر کے ذمہ داران کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیل کے مطابق نظام حیدر کالونی کہروڑ پکا میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران 96 کلو بناسپتی گھی، 35 کلو وئے پاؤڈر اور مشینری برآمد کر لی گئی۔ حکام کے مطابق اس فیکٹری میں روزانہ ہزاروں لیٹر جعلی دودھ تیار کیا جا رہا تھا جو مختلف شہروں میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ فیکٹری مالک کو موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ادھر ڈیرہ غازی خان میں ڈائریکٹر آپریشنز ساؤتھ شہزاد خان مگسی نے ٹیم کے ہمراہ مظفرگڑھ کے علاقے راولی والا چونگی نمبر 9 نزد ماما ہوٹل پر قائم غیر قانونی ذبح خانے پر چھاپہ مارا۔ دوران انسپکشن 380 کلو بدبودار اور مضر صحت گوشت برآمد ہوا جسے موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ویٹرنری آفیسر کے مطابق گوشت انسانی صحت کے لیے ناموزوں تھا اور اگر یہ مارکیٹ میں پہنچ جاتا تو شہریوں میں ہیپاٹائٹس، یرقان اور دیگر موذی امراض کے پھیلنے کا خدشہ تھا۔غیر قانونی ذبح خانے کے مالک کے خلاف قوانین کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر کے پولیس کے حوالے کیا گیا۔