پارکوں کی بہتری ،شجر کاری کیلئے اقدامات کا حکم
ملتان (وقائع نگار خصوصی،خصوصی رپورٹر) کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں، پارکس کی بحالی اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات کا جائزہ لیتے ہوئے۔۔۔
کہا ہے کہ شہریوں کو سہولتوں کی فراہمی اور شہر کی خوبصورتی کے لیے تمام محکمے پوری ذمہ داری سے کام کریں۔ وہ ایس پی چوک سے گیلانی فلائی اوور تک جاری سڑک کی تعمیر اور بیوٹیفکیشن منصوبے کے معائنے کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے مختلف حصوں میں جاری کام کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ہدایت دی کہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔انہوں نے بتایا کہ 26 ملین روپے مالیت کے ایک کلومیٹر طویل منصوبے میں کارپٹنگ مکمل کر لی گئی ہے جبکہ گرین بیلٹس، روڈ فرنیچر اور بیوٹیفکیشن کے کام تیزی سے جاری ہیں۔ انہوں نے گیلانی فلائی اوور کے اطراف گرین بیلٹس اور آئی لینڈز کے کام کو مزید تیز کرنے ، بجلی کے کھمبے ہٹانے اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔بعد ازاں کمشنر نے مظفر آباد پارک کا دورہ کیا جہاں پارک کی موجودہ صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے یہ پارک حقیقی معنوں میں تفریح گاہ بننا چاہیے مگر پارکنگ کی سہولت نہ ہونے سے مشکلات درپیش ہیں۔ اس مقصد کے لیے ریلوے کی ملحقہ زمین کو استعمال کرنے کی تجاویز طلب کی گئی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پارک کے درمیان سے نکالے گئے غیر قانونی راستے فوری طور پر بند کیے جائیں تاکہ منشیات کے عادی افراد اور جانوروں کی آمد و رفت رُک سکے ۔ انہوں نے کہا کہ دو ہفتوں میں پارک کی بہتری کے لیے جامع اقدامات مکمل کیے جائیں، فیملیز کے لیے علیحدہ ایریا قائم ہو، مزید لائٹس اور جھولے لگائے جائیں اور سکیورٹی کیمرے نصب کیے جائیں ۔اسی طرح کمشنر عامر کریم خاں کی زیر صدارت ون اسٹوڈنٹ ون پلانٹ اور انسدادِ سموگ اجلاس ہوا جس میں طلبہ کی شجرکاری مہم اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر طالب علم کو ایک پودا اور ٹری لاگ بک دی جائے تاکہ وہ پودے کی دیکھ بھال کا ذمہ بھی خود اٹھائے ،یہ مہم صرف نئے طلبہ نہیں بلکہ آٹھویں جماعت سے اوپر کے تمام طلبہ کے لیے لازمی ہوگی،شجرکاری مہم کو نجی سکولوں ،کالجز تک پھیلایا اوربڑے ایونٹس منعقد کیے جائیں ، شہر میں خالی جگہوں پر بڑے درخت لگائے جائیں تاکہ سموگ اور فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے ۔ انہوں نے بیٹری جلانے اور آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی، بھاری جرمانے اور مقدمات درج کرنے کا بھی اعلان کیا۔