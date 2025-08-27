کالجز کی میرٹ لسٹیں آن لائن پورٹل پر جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ ہائر ایجوکیشن نے صوبہ بھر کے کالجز میں داخلوں کو شفاف بنانے کے لئے میرٹ لسٹیں ویب سائٹس پر اپ لوڈ کر دی ہیں۔
تفصیل کے مطابق یہ لسٹیں آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم (او سی اے ایس) پورٹل پر دستیاب ہیں۔ اس پورٹل کے ذریعے طلبہ و طالبات اپنے متعلقہ کالج کی نئی میرٹ لسٹ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ایچ ای ڈی کے مطابق پورٹل پر نہ صرف ملتان بلکہ صوبے کے تمام کالجز کی میرٹ لسٹیں موجود ہیں۔ امیدواروں کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی میرٹ پوزیشن بھی باآسانی معلوم کرسکیں۔