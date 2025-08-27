صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف پی ایس سی :جنرل ریکروٹمنٹ ٹیسٹ کا نیا نظام نافذ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)وفاقی پبلک سروس کمیشن (ایف پی ایس سی) نے جنرل ریکروٹمنٹ کے امتحانی نظام میں اہم تبدیلی کر دی۔ اب تحریری امتحان ختم کر کے صرف ایم سی کیوز پر مبنی پرچہ لیا جائے گا۔

 فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس سلسلے میں پبلک نوٹس جاری کر دیا ہے ۔ نیا نظام رواں برس 21 ستمبر 2025 سے نافذ ہوگا۔تفصیل کے مطابق یہ نظام گریڈ 16 سے گریڈ 21تک کے تمام عہدوں پر جنرل ریکروٹمنٹ کے تحت لاگو ہوگا۔ پبلک نوٹس کے مطابق بی ایس 16 اور 17 کے امیدواروں کے لئے 100 نمبروں پر مشتمل ایک ایم سی کیو پیپر ہوگا۔ جبکہ بی ایس 18 اور اس سے بالا گریڈز کے امیدواروں کے لئے دو ایم سی کیوز پیپرز دیئے جائیں گے ۔ کامیابی کے لئے کم از کم 40سے 50فیصد نمبر حاصل کرنا لازمی ہوگا۔امتحانی قواعد کے مطابق ہر غلط جواب پر امیدوار کے 0.25 نمبر کی کٹوتی کی جائے گی۔ ایف پی ایس سی نے واضح کیا ہے کہ یہ نیا نظام صرف جنرل ریکروٹمنٹ کے لئے ہوگا، جبکہ مسابقتی امتحان سی ایس ایس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔

 

