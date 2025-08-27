میو قومی یکجہتی کونسل کی استقبالیہ تقریب، معززین کو خراج تحسین
ملتان (لیڈی رپورٹر)میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان ملتان کے صدر جمیل میو کی جانب سے ایک پروقار استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔
تقریب میں ڈی ایس پی شاہد میو کی ترقی، سابق جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ارشد صابر میو کی عمرہ کی سعادت اور ہونہار طالبعلم حمزہ عمران میو کی نویں جماعت میں پنجاب بھر میں نمایاں کامیابی پر یادگاری شیلڈز دی گئیں۔مرکزی رہنما و وائس چیئرمین کونسل حاجی نور دین میو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخصیات نوجوان نسل کے لئے رول ماڈل ہیں۔