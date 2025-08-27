میپکو کا دھنوٹ میں 132کے وی گرڈ سٹیشن بنانے کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے صارفین کی مستقبل کی بجلی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے دھنوٹ کے علاقے میں نیا 132 کے وی گرڈ سٹیشن تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے متعلقہ افسروں کو منصوبے کی تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ایڈیشنل چیف انجینئر جی ایس سی میپکو سید محمد مبشر رضوی نے بتایا کہ ضلع لودہراں کے زیر انتظام دھنوٹ میں نیا گرڈ سٹیشن قائم کیا جا رہا ہے جس کی استعداد کار 132 کے وی ہوگی۔ اس منصوبے سے نہ صرف لودہراں ڈویژن کے بجلی صارفین کو مستقبل میں بہتر سہولت ملے گی بلکہ زرعی علاقوں میں پانی کی فراہمی کے لئے استعمال ہونے والے ٹیوب ویلوں کو بھی زیادہ وولٹیج اور بلا تعطل بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ایڈیشنل چیف انجینئر نے منصوبے کی مجوزہ سائٹ کا دورہ کیا اور عملے کو ہدایت کی کہ منصوبے کے لئے اراضی کے حصول کے فوری بعد تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ گرڈ سٹیشن کے قیام سے نہ صرف وولٹیج کی کمی جیسے مسائل حل ہوں گے بلکہ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بھی بہتری آئے گی۔علاقہ مکینوں اور کسانوں نے میپکو کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد زرعی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔