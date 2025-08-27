صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیوی ٹرالر اور ویڈا بس ٹکر، ہائی ٹینشن پول زمین بوس،بجلی فراہمی منقطع

  • ملتان
ہیوی ٹرالر اور ویڈا بس ٹکر، ہائی ٹینشن پول زمین بوس،بجلی فراہمی منقطع

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) انڈسٹریل سٹیٹ سب ڈویژن کے علاقے میں ہیوی ٹرالر اور ویڈا بس میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں ہائی ٹینشن پول زمین بوس ہو گیا۔

 واقعہ کے باعث چار فیڈرز سے بجلی کی فراہمی اچانک معطل ہو گئی، جس سے علاقے میں بجلی بندش کا سامنا کرنا پڑا۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ایکسین بابر علی گجر اور ایس ڈی او انڈسٹریل سٹیٹ سب ڈویژن شیخ محمد عمران موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری آپریشن کرتے ہوئے سڑک اور اطراف کو کلیئر کرایا جس کے بعد میپکو کی ٹیم نے بجلی بحالی کا کام شروع کیا۔میپکو حکام کے مطابق ہیوی مشینری کی مدد سے زمین پر گرنے والا پول اور ہائی ٹینشن لائن ہٹائی گئی۔

 

