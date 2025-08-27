انجمن تاجران منظور آباد کے انتخابات تاجر اتحاد اور مکہ گروپ آمنے سامنے
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران منظور آباد جنازہ گاہ روڈ کے انتخابات کے لئے دو گروپ میدان میں آگئے ہیں۔ اس سلسلے میں انتخابی فہرستوں کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ۔
گزشتہ روز چیمبر آف سمال ٹریڈرز کی جانب سے تشکیل دیئے گئے چیف الیکشن کمشنر چودھری اشفاق کو معاونین حافظ محمد یاسر رحمن اور بابو محمد اسلم کے ہمراہ دونوں گروپوں کی رجسٹریشن درخواستیں موصول ہوئیں۔ درخواست گزاروں میں تاجر اتحاد گروپ کی جانب سے محمد اکبر اور مکہ گروپ کی جانب سے چودھری سردار علی شامل ہیں۔دونوں رہنماؤں نے باضابطہ طور پر گروپوں کی رجسٹریشن کے لئے درخواستیں جمع کرائیں۔