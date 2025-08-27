صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اساتذہ کے اکیڈمیوں میں پڑھانے پر پابندی عائد

  • ملتان
سرکاری اساتذہ کے اکیڈمیوں میں پڑھانے پر پابندی عائد

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سرکاری سکولوں کے اساتذہ پر اکیڈمیوں اور ٹیوشن سینٹرز میں پڑھانے پر پابندی لگا دی۔ تفصیل کے مطابق بورڈ امتحانات میں ناقص نتائج کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ۔

 ذرائع کے مطابق ہزاروں سرکاری اساتذہ شام کے اوقات میں اکیڈمیوں میں پڑھاتے ہیں جبکہ بعض کے ذاتی سکول اور اکیڈمیاں بھی ہیں۔محکمہ سکول ایجوکیشن کے مطابق یہ معاملہ نہ صرف اساتذہ کی بنیادی ذمہ داریوں سے انحراف ہے ۔بلکہ سرکاری نظام تعلیم میں پیشہ ورانہ مہارت اور دیانتداری کے معیار کو بھی متاثر کرتا ہے ۔ جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کئی سرکاری اساتذہ ڈیوٹی کے اوقات میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر نجی تدریس میں مصروف پائے گئے ، جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے ۔محکمہ نے وضاحت کی کہ سرکاری اساتذہ کا اولین فرض اپنے سکولوں کے طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے ۔ نجی اکیڈمیوں میں تدریس سے طلبہ کے ساتھ تعصب، غیر مساوی سلوک اور مفادات کا تصادم جنم لیتا ہے ۔ تمام پرنسپلز اور سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اداروں کے اساتذہ پر کڑی نظر رکھیں اور یہ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی استاد نجی تدریس یا اکیڈمی چلانے میں ملوث نہ ہو۔راسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی استاد قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی میں پایا گیا تو اس کے خلاف مجاز اتھارٹی کی جانب سے سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

