ڈی سی کی جشن میلادالنبیؐ جوش و جذبے سے منانے کی ہدایت

  • ملتان
ڈی سی کی جشن میلادالنبیؐ جوش و جذبے سے منانے کی ہدایت

وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ جشن عید میلادالنبیؐ عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ انہوں نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر تمام محکموں کو دفاتر کو برقی قمقموں سے روشن کرنے اور تقریبات کے انعقاد کی ہدایت جاری کر دی۔

 ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ نبی کریمؐ کی آمد تمام مسلمانوں کے لیے رحمت و برکت کا باعث ہے ، اس لیے عید میلادالنبیؐ کو بھرپور مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا جائے ۔ انہوں نے ضلعی افسروں پر زور دیا کہ شہریوں کو پُرامن اور روحانی ماحول فراہم کرنے کیلئے بھرپور انتظامات کیے جائیں۔

 

