پیپلز کالونی میں گھروں سے گزرنے والی بجلی کی تاریں خطرہ
وہاڑی (خبر نگار‘نمائندہ خصوصی) پیپلز کالونی وائی بلاک میں گیارہ ہزار کے وی بجلی کی مین لائن گھروں کی دیواروں سے گزر رہی ہے جس پر اہل علاقہ نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔
شہریوں کے مطابق یہ صورتحال کسی بھی وقت بڑے سانحہ کا سبب بن سکتی ہے اور اگر کوئی بچہ یا شخص ان تاروں کے قریب جائے تو جان لیوا حادثہ ہو سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے الزام لگایا کہ واپڈا حکام کو متعدد بار درخواستیں دی گئیں مگر کوئی عملی اقدام نہ کیا گیا۔ مکینوں نے کہا لگتا ہے حکام کسی بڑے حادثے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور واپڈا افسران سے مطالبہ کیا کہ بجلی کی خطرناک تاروں کو فوری طور پر گھروں سے ہٹایا جائے تاکہ عوام محفوظ رہ سکیں۔