صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوجوان کی گناہوں سے توبہ، قرآن پاک پر حلف لے کر نئی زندگی کا آغاز

  • ملتان
نوجوان کی گناہوں سے توبہ، قرآن پاک پر حلف لے کر نئی زندگی کا آغاز

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 23ڈبلیو بی کے رہائشی نوجوان محمد منصب ولد مشتاق احمد بلوچ نے گزشتہ روز جامع مسجد میں معززین علاقہ اور۔۔۔

 امام مسجد مفتی اللہ بخش کی موجودگی میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرلی۔ نوجوان نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ غیر قانونی اور منفی سرگرمیوں سے دور رہتے ہوئے عزت اور قانون کی پاسداری کے ساتھ معاشرے کا مفید شہری بنے گا۔محمد منصب کا کہنا تھا کہ میں اپنی سابقہ غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 850 میں فروخت

محافل میلاد ،جلوسوں کے راستوں کی صفائی کی جائے : کمشنر

وزیر آبپاشی کاپسرور کا دورہ ،نالہ ڈیک میں طغیانی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کاقادر آباد بیراج ،فلڈ ریلیف سنٹر ز کا دورہ

اے سی وزیرآباد کا برساتی نالوں ، دریا کے پشتوں کا معائنہ

حکومت سیلاب متاثرہ کسانوں کی مدد کرے ، رشید منہالہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر