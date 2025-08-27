نوجوان کی گناہوں سے توبہ، قرآن پاک پر حلف لے کر نئی زندگی کا آغاز
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 23ڈبلیو بی کے رہائشی نوجوان محمد منصب ولد مشتاق احمد بلوچ نے گزشتہ روز جامع مسجد میں معززین علاقہ اور۔۔۔
امام مسجد مفتی اللہ بخش کی موجودگی میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرلی۔ نوجوان نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ غیر قانونی اور منفی سرگرمیوں سے دور رہتے ہوئے عزت اور قانون کی پاسداری کے ساتھ معاشرے کا مفید شہری بنے گا۔محمد منصب کا کہنا تھا کہ میں اپنی سابقہ غلطیوں پر شرمندہ ہوں، اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔