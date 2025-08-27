اصغر قادری کوصدر سنی تحریک وہاڑی منتخب ہونے پر مبارکباد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) محمد اصغر قادری کو پاکستان سنی تحریک ضلع وہاڑی کا صدر منتخب ہونے پر مذہبی و سماجی شخصیات نے مبارکباد پیش کی۔
اس موقع پر علامہ عبدالحمید نقشبندی، علامہ محمد سلیم چشتی، محمد ساجد بھٹی ایڈووکیٹ، محمد اصغر مقبول ایڈووکیٹ، ڈاکٹر ذوالفقار احمد، گاذر شرافت علی، محمد جہانگیر بھٹی، بشیر احمد مہر، اصغر علی، مشتاق احمد چودھری، محمد رمضان بزمی، محمد اسلم، قاری محمد سجاد، شاہنواز جوئیہ، ملازم حسین، ڈاکٹر محمد طفیل سعیدی، حسنین رضا صدر اتحاد کمیٹی، مہر حاجی اعجاز احمد، ملک محمد فرحان، ضیاء الدین مدنی، ریاض احمد ساقی، ملک محمد رمضان، محمد رضوان خان، مہر محمد صدیق انجم، حاجی صغیر احمد بھٹی اور راؤ محمد سلیم نے ان کی کامیابی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔