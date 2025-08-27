صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی ضلع کوٹ ادو کے زیر اہتمام یوم تاسیس کے موقع پر پر تقریب ۔ جماعت اسلامی کوٹ ادو کے دیرینہ ارکان و کارکنان کے علاؤہ انجمن تاجران کے عہدیداروں ،صحافی اوروکلاء برادری ، ڈاکٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

 جماعت اسلامی پاکستان کی تاریخ اور قومی و ملی خدمات پر مبنی ڈاکومنٹری بھی پیش کی گئی،تقریب میں جماعت اسلامی سے وابستہ رہنماؤں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں مہمان خصوصی جماعت اسلامی ضلع کوٹ ادو کے امیر فرقان آصف بزدارنے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان ملک کی واحد ایسی جماعت ہے جو اس وقت عوام کی فلاح وبہبود کے ایجنڈے پر بھرپور انداز میں سرگرم عمل ہے ۔

 

