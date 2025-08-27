صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وراثتی جائیداد کے تنازعات ختم کرنے کیلئے ونڈا جات نظام معاون

  • ملتان
وراثتی جائیداد کے تنازعات ختم کرنے کیلئے ونڈا جات نظام معاون

وہاڑی (خبرنگار) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیر صدارت مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں پیش رفت، ناموں کی درستی اور ’’ونڈا جات’’کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

بابر سلیمان نے ہدایت کی کہ مقررہ اہداف ہر صورت مکمل کیے جائیں، کسی قسم کی تاخیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ’’ونڈا‘‘نظام وراثتی جائیداد کے تنازعات ختم کرنے ، زمینوں کی خرید و فروخت اور دیگر قانونی معاملات کو آسان بنانے میں سنگ میل ثابت ہو رہا ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ناموں میں موجود اغلاط کو فوری طور پر درست کیا جائے اور تقسیم کے عمل کو مزید تیز کیا جائے تاکہ عوامی مسائل جلد از جلد حل ہوسکیں۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز، تحصیلدار منظور الحق، ڈسٹرکٹ منیجر پلس شاہد نواب گجر اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شہباز شریف نے شرکت کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن (ر) ارشد اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنروں کو اپنی نگرانی میں مدارس کی رجسٹریشن مکمل کرنے کا حکم

10کلو آٹے کا تھیلا مزید 40روپے مہنگا:قیمت830روپے تک جا پہنچی

عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :عمران نذیر

میانوالی کے عوام کا پیا ر ہمیشہ دل میں رہے گا، خالد جاوید گورائیہ

کمشنر کا زیر تعمیر ایگری مال کا دورہ ،کام کا تفصیلی جائزہ لیا

150طلبا کا آئی ایس پی آر کے ساتھ تربیتی پروگرام مکمل

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر