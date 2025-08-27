وراثتی جائیداد کے تنازعات ختم کرنے کیلئے ونڈا جات نظام معاون
وہاڑی (خبرنگار) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان کی زیر صدارت مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں پیش رفت، ناموں کی درستی اور ’’ونڈا جات’’کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
بابر سلیمان نے ہدایت کی کہ مقررہ اہداف ہر صورت مکمل کیے جائیں، کسی قسم کی تاخیر یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ’’ونڈا‘‘نظام وراثتی جائیداد کے تنازعات ختم کرنے ، زمینوں کی خرید و فروخت اور دیگر قانونی معاملات کو آسان بنانے میں سنگ میل ثابت ہو رہا ہے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ناموں میں موجود اغلاط کو فوری طور پر درست کیا جائے اور تقسیم کے عمل کو مزید تیز کیا جائے تاکہ عوامی مسائل جلد از جلد حل ہوسکیں۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی احسن ممتاز، تحصیلدار منظور الحق، ڈسٹرکٹ منیجر پلس شاہد نواب گجر اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر شہباز شریف نے شرکت کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر بوریوالا کیپٹن (ر) ارشد اقبال اور اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے ۔