سی سی ڈی ضلع وہاڑی کے اہم افسروں کے تقررو تبادلے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ضلع وہاڑی میں اہم افسروں کے تبادلے اور نئی تعیناتیاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ آفیسر سی سی ڈی شاہد فاروق برولہ کے احکامات کے تحت افسران کو مختلف سرکلز میں مقرر کیا گیا۔
تفصیل کے مطابق انسپکٹر چودھری ظہور احمد چھینہ کو انچارج سی سی ڈی سرکل میلسی سے تبدیل کرکے انچارج سی سی ڈی سرکل وہاڑی تعینات کیا گیا ہے ۔ سب انسپکٹر صفدر شاہد جوئیہ کو سی سی ڈی سرکل بورے والا سے تبدیل کرکے انچارج سی سی ڈی سرکل میلسی مقرر کردیا گیا۔ اسی طرح سب انسپکٹر رانا کاشف علی اور اے ایس آئی اشرف تارڑ کو سی سی ڈی سرکل میلسی سے تبدیل کرکے سی سی ڈی سرکل وہاڑی بھیج دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق یہ تبادلے محکماتی کارکردگی بہتر بنانے اور کرائم کنٹرول کے عمل کو مزید مؤثر اور تیز کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ محکمہ پولیس کو امید ہے کہ نئی ٹیم ضلع بھر میں جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید فعال کردار ادا کرے گی۔